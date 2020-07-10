Мужчина утонул в озере в Пуховичском районе

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в СК.

"Прямо сейчас следователи работают на берегу водоема в Пуховичском районе, где утонул 47-летний мужчина", - проинформировали в СК.

По предварительным данным, сегодня утром житель Марьиной Горки в компании знакомых находился на берегу озера. Он был нетрезв и пошел купаться. Без признаков жизни его извлекли из воды сотрудники ОСВОД.

Сейчас осматривается место происшествия и опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Все обстоятельства произошедшего и причина смерти будут установлены при проверке.-0-