Мужчину оштрафовали за покупку "золота" в игре по украденной карточке

9 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Ушачского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины за хищение путем использования компьютерной техники. Суд Ушачского района назначил наказание в виде штрафа в размере 40 базовых величин, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Витебской области.

Установлено, что 26 октября 2018 года около банкомата в райцентре Ушачи мужчина увидел, что местный житель забыл свою банковскую платежную карту в картоприемнике банкомата, и тут же украл ее. "Затем с использованием мобильного телефона он совершил 10 транзакций на общую сумму в Br100, переведя денежные средства с карт-счета на счет интернет-магазина игр для покупки виртуальных ресурсов (золота) в компьютерной игре", - отметили в прокуратуре.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, раскаялся и возместил причиненный потерпевшему ущерб. По предложению гособвинителя суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 40 базовых величин (Br1020).

Приговор вступил в законную силу.-0-