Злоумышленники в Гомеле обокрали центр продаж мобильного оператора

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле неизвестные обокрали центр продаж и обслуживания одного из мобильных операторов, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Предварительно установлено, что вечером 6 января неизвестные, подобрав ключи к замку двери центра продаж и обслуживания, проникли в помещение. Находясь внутри, злоумышленники повредили остекление стеллажей и похитили телефоны и наручные часы. Количество и стоимость похищенного уточняется.
По факту кражи Гомельский городской отдел СК возбудил уголовное дело по ст.205 УК Беларуси. Сотрудники милиции во взаимодействии с работниками Следственного комитета проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления лиц, совершивших преступление.-0-
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