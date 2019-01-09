Злоумышленники в Гомеле обокрали центр продаж мобильного оператора

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле неизвестные обокрали центр продаж и обслуживания одного из мобильных операторов, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Предварительно установлено, что вечером 6 января неизвестные, подобрав ключи к замку двери центра продаж и обслуживания, проникли в помещение. Находясь внутри, злоумышленники повредили остекление стеллажей и похитили телефоны и наручные часы. Количество и стоимость похищенного уточняется.

По факту кражи Гомельский городской отдел СК возбудил уголовное дело по ст.205 УК Беларуси. Сотрудники милиции во взаимодействии с работниками Следственного комитета проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления лиц, совершивших преступление.-0-