Мужчину приговорили к 3 годам ограничения свободы за оскорбление представителя власти

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор по уголовному делу об оскорблении представителя власти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Обвиняемый, который ранее уже был судим, 2 июля опубликовал комментарий к видеоролику на YouTube, содержащий выраженные в неприличной грубой форме оскорбления в адрес Юрия Караева, который на тот момент был министром внутренних дел. Как отметили в суде, комментарий был подготовлен "с целью унижения его чести и достоинства в связи выполнением им служебных обязанностей по управлению ведомством в целом и подчиненными сотрудниками органов внутренних дел".

Мужчина признан виновным по ст.369 УК. Ему назначено 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-