МВД: деньги, оружие и наркотики изъяты у членов преступной группы, занимающейся вещевым кардингом

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деньги, оружие и наркотики изъяты у членов преступной группы, занимающейся вещевым кардингом. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Андрей Ковалев, передает корреспондент БЕЛТА.

"На территории Беларуси в момент задержания мы изъяли денежные средства, два незарегистрированных огнестрельных гладкоствольных оружия, холодное оружие, наркотические вещества растительного происхождения, множество гаджетов, средств связи, - рассказал Андрей Ковалев. - На территории Испании аресту подлежали автотранспортные средства, стоят вопросы по дому, по посылкам. Изъята часть дорогих часов, брендовые аксессуары, одежда. Это все пойдет непосредственно в погашение ущерба и доказательство их вины".

В Беларуси один из фигурантов своей девушке ворованными реквизитами оплатил шубу. "Из США она должна была сюда прийти,- отметил начальник главного управления. - Интернет помнит все, поэтому хотелось бы предостеречь граждан, что им не удастся уйти от ответственности, независимо от того, в каком государстве они находились".

Как сообщалось, 18 января на территориях Беларуси и Испании при поддержке правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки проведена международная полицейская операция по пресечению деятельности трансграничной организованной преступной группы. Задержаны выходцы из стран СНГ, которые занимались вещевым кардингом: приобретали дорогостоящие товары в зарубежных интернет-магазинах за счет средств с чужих банковских карт, реквизиты которых покупали в даркнете. Ущерб от преступной деятельности фигурантов исчисляется сотнями тысяч долларов.

"18 января Управление по борьбе с киберпреступностью Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии Королевства Испания совместно с Министерством внутренних дел Беларуси приступили к реализации операции против организованной преступной группы, специализирующейся на кардинге, то есть на приобретении скомпрометированных кредитных карт через дарк-форумы и последующем использовании их для приобретения предметов роскоши, которые впоследствии были перепроданы, - дополнил сотрудник управления по борьбе с киберпреступностью Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии Королевства Испания лейтенант Даниэль Хименес Дуран. - В результате этой операции был проведен обыск в городе Марбелья, изъяты многочисленные цифровые и вещественные доказательства, также было изъято два высококлассных автомобиля и допрошен член резидентской преступной группы данного города. Аналогичным образом в Беларуси были проведены обыски, задержаны участники преступной группы, а также изъяты вещественные доказательства".

Организатором преступной группы является гражданин Беларуси, проживающий в Испании. Беларусь будет инициировать его экстрадицию.-0-