МВД: под Могилевом задержаны участники "лесного" отряда

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУБОПиК МВД пресекло противоправную деятельность группы людей, которые называли себя "Партизаны Могилева". Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество, в которое входили 64 пользователя. Предварительно установлено, что участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом. Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу. В группе имелись бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции. Отдельные участники изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили их испытания. Видеоотчеты парни, среди которых были и несовершеннолетние, выкладывали в интернете", - рассказала Ольга Чемоданова.

Сотрудники 11-го управления по Могилевской области ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержали 6 активных участников группы. С места происшествия изъяты предметы, которые по заключению эксперта являются фрагментами самодельного зажигательного устройства.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении четырех активных участников группировки - молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет. Они задержаны и водворены в ИВС. Среди них есть лица с ультраправыми неонацистскими взглядами. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников, а также их намерений по применению самодельных зажигательных устройств.

За незаконные действия, связанные с использованием горючих веществ (изготовление, приобретение, хранение, сбыт), предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.-0-