МВД: под видом концерта под Смолевичами собрались активисты деструктивных Telegram-каналов

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Смолевичами пресечена нелегальная акция. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Вчера вечером сотрудники милиции пресекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики: под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе возле Смолевичей собрались активисты деструктивных Telegram-каналов", - сообщает Ольга Чемоданова.

Всего было задержано 68 человек, в том числе несовершеннолетние. На взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей.

На данный момент десять человек отпустили (несовершеннолетних и тех, у кого на иждивении малолетние), с остальными проводится разбирательство.

Известно, что участники "концерта" употребляли спиртное, одна из девушек могла находиться в наркотическом опьянении (доставлена на медосвидетельствование).-0-