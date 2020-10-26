МВД: в ночь с 25 на 26 октября неизвестные жгли покрышки в различных районах Минска

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью и утром неизвестные жгли покрышки в различных районах Минска. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Первый очаг возгорания был зафиксирован в ночь с 25 на 26 октября на улице Кальварийской. Неизвестные разбросали покрышки на проезжей части, облили их горючей жидкостью и подожгли", - рассказали в МВД.

Утром 26 октября горящая резина была обнаружена и на МКАД. В последующем в различных частях столицы (улицы Илимская - Байкальская, Казинца - Ландера, на МКАД в районе Игуменского тракта) сотрудники ГАИ нашли еще несколько схронов с покрышками, которые были подготовлены для поджога и блокировки дорог.

Во всех случаях на места происшествия направлялись наряды ГАИ, иногда в тушении огня участвовали сотрудники МЧС.

Сейчас по всем фактам проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к правонарушениям.-0-