МВД: в новогоднюю ночь зафиксировано 9 случаев неосторожного обращения с пиротехникой

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новогоднюю ночь зафиксировано 9 случаев неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, рассказал сегодня журналистам начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Александр Купченя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все они случились вне мест проведения массовых мероприятий. В большинстве своем - по месту жительства в дворовых территориях. Граждане в результате неосторожного обращения с пиротехникой получили легкие травмы. После оказания медицинской помощи люди были отпущены", - отметил Александр Купченя. Среди пострадавших есть несовершеннолетние, а также граждане, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

По словам начальника, в местах проведения праздничных гуляний чрезвычайных происшествий, преступлений, а также административных правонарушений не зафиксировано.

"Во время новогодних праздников личный состав нес службу в усиленном режиме. Мы обеспечили охрану общественного порядка более чем 1,5 тыс. мест, организованных для граждан. Мероприятия посетили более 100 тыс. человек. Наибольшее количество участников отмечалось на площадках Минска и областных центров. В целом новогодняя ночь прошла в спокойной обстановке, задачи по охране правопорядка органы внутренних дел выполнили", - заключил он.-0-