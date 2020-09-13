МВД: в разных районах столицы задержаны 250 человек

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В разных районах столицы с незарегистрированными флагами и символикой задержаны около 250 человек. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 15.00 в стране зафиксировано 17 очагов протестной направленности. По информации МВД, общее количество участников в них не превышает 3 тыс. человек.

"Обстановка на фоне воскресных несанкционированных мероприятий контролируемая", - проинформировали в ведомстве.

В различных районах Минска задержаны около 250 челок. В МВД рассказали, что они использовали флаги и другую символику, не зарегистрированные в установленном порядке, а также плакаты, в том числе оскорбительного содержания.

С учетом того, что протестующие заблокировали проезжую часть в различных точках Минска, сотрудники ГАИ организуют объезды и ограничивают движение.

"Сотрудники милиции ориентированы на охрану общественного порядка, пресечение правонарушений и других активных действий со стороны протестующих", - отметили в МВД.-0-