МВД: возбуждено 43 уголовных дела за угрозы насилия в отношении сотрудников милиции

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено 43 уголовных дела за угрозы насилия в отношении сотрудников милиции, сообщил журналистам начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день возбуждено 43 уголовных дела в отношении лиц, совершивших подобные правонарушения в отношении сотрудников милиции. 21 человек уже обозначен в качестве подозреваемых и проходит по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы. 36 граждан привлечены к административной ответственности", - рассказал Андрей Паршин.

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