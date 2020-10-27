МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 26 октября задержан 581 человек

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 26 октября задержан 581 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"26 октября в различных населенных пунктах страны зафиксировано несколько десятков очагов социально-политической активности, в которых приняли участие около 3,6 тыс. человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - рассказали в ведомстве.
В Минске в 14.00 на площади Независимости разрозненные группы граждан образовали колонну и прошли до Якуба Коласа. Основную массу участников составили пенсионеры и студенты вузов. В 17.00 протестующие разошлись. Вечером в результате массированного распространения различными деструктивными Telegram-каналами протестных призывов зафиксированы массовые сборы и групповые шествия на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан. Ими предпринимались многочисленные попытки блокирования движения транспорта, оказания неповиновения и сопротивления при задержаниях.
"Имели место факты организации "ложной занятости путей" (закорачивание рельсов металлической проволокой) на участках железной дороги, что при определенных условиях могло привести к чрезвычайным ситуациям", - отметили в МВД.
Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 581 человек (из них в Минске - 486). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 434 человека.-0-