МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 26 октября задержан 581 человек

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 26 октября задержан 581 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"26 октября в различных населенных пунктах страны зафиксировано несколько десятков очагов социально-политической активности, в которых приняли участие около 3,6 тыс. человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - рассказали в ведомстве.

В Минске в 14.00 на площади Независимости разрозненные группы граждан образовали колонну и прошли до Якуба Коласа. Основную массу участников составили пенсионеры и студенты вузов. В 17.00 протестующие разошлись. Вечером в результате массированного распространения различными деструктивными Telegram-каналами протестных призывов зафиксированы массовые сборы и групповые шествия на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан. Ими предпринимались многочисленные попытки блокирования движения транспорта, оказания неповиновения и сопротивления при задержаниях.

В Минском районе протестующие спровоцировали два ДТП В обоих случаях движение блокировали протестующие, выходившие на проезжую часть. Их личности устанавливаются.

"Имели место факты организации "ложной занятости путей" (закорачивание рельсов металлической проволокой) на участках железной дороги, что при определенных условиях могло привести к чрезвычайным ситуациям", - отметили в МВД.

В Минске протестующие блокировали дороги и выстраивались цепочкой на проезжей части Сотрудники милиции неоднократно предупреждали участников несанкционированных мероприятий о недопустимости противоправных действий. Наиболее активные лица задержаны.

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 581 человек (из них в Минске - 486). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 434 человека.-0-