МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 27 сентября задержаны более 350 человек

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 27 сентября задержаны более 350 человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"27 сентября в стране зафиксировано 22 протестные акции. Стоит отметить, что количество их участников значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - рассказали в ведомстве.

Во всех областных центрах, кроме Минска, на протест вышли от пяти до 220 человек. В Могилеве и Гомеле для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на милиционеров пришлось применить спецсредства, а наиболее активные участники акций были задержаны. Кроме того, за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия, следователями Гомельщины возбуждено уголовное дело.

В Минске во избежание чрезвычайных происшествий принимались меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта. Также временно закрывались отдельные станции метро.

За прошедшие сутки на линию 102 столичной милиции поступило несколько сотен звонков от граждан с жалобами на участников несанкционированных массовых мероприятий и с просьбами пресечь их действия. Всего за прошедшие сутки по стране задержаны свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.

К сожалению, игнорируя призывы соблюдать законодательство, многие протестующие выходили на проезжую часть, тем самым блокируя транспорт и подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.-0-