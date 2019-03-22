На асфальтобетонном заводе под Минском произошел пожар

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе загорелась крыша здания асфальтобетонного завода, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Сообщение о пожаре в районе деревни Лесковка поступило спасателям сегодня в 15.08. "Произошло загорание кровли административного здания асфальтобетонного завода. Пострадавших нет. Пожар локализован", - проинформировала Анастасия Швайбович.

На месте работают подразделения МЧС.-0-