На асфальтобетонном заводе под Минском произошел пожар

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе загорелась крыша здания асфальтобетонного завода, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
Сообщение о пожаре в районе деревни Лесковка поступило спасателям сегодня в 15.08. "Произошло загорание кровли административного здания асфальтобетонного завода. Пострадавших нет. Пожар локализован", - проинформировала Анастасия Швайбович.
На месте работают подразделения МЧС.-0-
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