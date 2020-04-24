На берегу озера в Браславском районе задержали нарушителя границы

24 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Браславском районе задержали нарушителя границы из Литвы, сообщил БЕЛТА официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко.

Жителя Вильнюса 1981 года рождения полоцкие пограничники задержали вечером 22 апреля на берегу приграничного озера Дрисвяты. По словам мужчины, он приехал на велосипеде с электромотором, чтобы купить табачную продукцию в Браславе. "На самом деле обстоятельства нарушения выглядели иначе. Задержанный литовец нарушил государственную границу на лодке, в которой перевез велосипед. При себе у него было 100 евро и Br800, которые он обменял в Литве", - отметил Денис Глебко. К нарушению границы мужчина подготовился основательно: при осмотре берега озера пограничники нашли замаскированную резиновую лодку с лодочным мотором, аккумулятор для него, весла, палатку, надувной матрац, бинокль, спасательный жилет, два насоса, водолазный костюм, одежду и тележку для перевозки вещей.

В отношении нарушителя начат административный процесс. Он будет привлечен к административной ответственности по четырем административным статьям: за нарушение границы, пограничного режима, правил пребывания в Республике Беларусь и за перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест. В совокупности по всем правонарушениям литовцу грозит штраф в размере до 250 базовых величин (1 БВ - Br27). После проведения разбирательства нарушитель будет депортирован из Беларуси в Литву с запретом въезда в нашу страну сроком на пять лет.

Всего с начала 2020 года на участке ответственности Полоцкого погранотряда пограничники задержали 43 нарушителя законодательства о Государственной границе Республики Беларусь.-0-