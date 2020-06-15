На берегу Западной Двины в Новополоцке нашли тело 16-летней девушки

15 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Тело 16-летней девушки нашли в Новополоцке на берегу Западной Двины, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Вечером 11 июня в милицию позвонила воспитатель одного из учреждений образования Новополоцка и рассказала, что учащаяся ушла из общежития, ее не могут найти. Вечером 12 июня на берегу Западной Двины в черте города правоохранители нашли тело девушки.

"Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла необходимые предметы и объекты. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи и сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе отрабатываются подозреваемые лица, которые могут быть причастны к совершению преступления", - отметила Оксана Лазько.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).-0-