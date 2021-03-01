На Чижовском водохранилище работники МЧС спасли тонувшего мужчину

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Чижовском водохранилище работники МЧС спасли человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"Сегодня в 9.02 на номер 112 от очевидца поступило сообщение о тонущем человеке на акватории Чижовского водохранилища по ул.Крупской,1 (напротив), в Минске. По прибытии к месту вызова было установлено, что в 50 м от берега в промоине находился мужчина в спасательном жилете, который самостоятельно выбраться на берег не мог", - рассказали в МЧС.

Спасатели в гидрокостюмах доставили к месту, где находился пострадавший, спасательную доску и извлекли его из воды. Далее совместными усилиями пожарного расчета мужчина был доставлен на берег и передан работникам скорой помощи. С диагнозом "общее переохлаждение" пострадавший госпитализирован.-0-