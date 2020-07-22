22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Гомельской области погибли два велосипедиста, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Первая из аварий произошла 21 июля примерно в 22.00 в Брагинском районе. Авто сбило 54-летнего велосипедиста, который ехал по краю дороги в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель авто скрылся, однако вскоре был установлен и задержан. Как оказалось, мужчину сбила 46-летняя женщина на Volkswagen Golf.

Второе ДТП зарегистрировано сегодня утром в Кормянском районе. Примерно в 08.05 43-летний водитель грузового Mercedes-Benz сбил 44-летнего велосипедиста. По предварительной информации, он ехал во встречном направлении по краю проезжей части и внезапно выехал на дорогу перед автомобилем. Мужчина погиб на месте.

По двум фактам проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествий.

По данным УГАИ, в Гомельской области фиксируется рост ДТП с участием велосипедистов. За полгода зарегистрировано 19 таких ДТП, в которых шесть человек погибли и 13 были травмированы. "Статистика происшествий в июле также оставляет желать лучшего: с начала месяца произошло еще шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и четыре получили телесные повреждения различной степени тяжести", - рассказали в отделении по агитации и пропаганде.

В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать повышенные меры безопасности. "Необходимо быть максимально внимательными и осторожными на дороге как пешеходам и велосипедистам, так и водителям. Важно проявлять бдительность и взаимоуважение по отношении друг к другу", - резюмировали в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.-0-