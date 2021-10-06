На дорогах Гродненской области за вечер сбили трех пешеходов

6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за один вечер зафиксировано три наезда на пешеходов, один человек погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Около 20.20 в дежурную часть Щучинского РОВД поступила информация о ДТП с тяжелыми последствиями на дороге Белица - Рожанка. "Шкода" пошла на обгон попутной машины и на встречной полосе сбила пешехода. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия. Рядом с погибшим находился велосипед.
В Гродно под колесами авто оказалась 47-летняя женщина. Она решила перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Преодолеть успела три из четырех полос, когда ее сбил "Ниссан". Пострадавшую госпитализировали.
В Волковыске 70-летний пешеход неожиданно для водителя легковушки вышел на проезжую часть вне перехода. Наезда избежать не удалось. Мужчина доставлен в больницу.
По фактам аварий проводятся проверки.-0-