На границе с Литвой выявлены граждане Ирака, которые были насильно выдворены в Беларусь

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке Лидского пограничного отряда непосредственно на линии границы сегодня выявлены пять граждан Ирака, которые были насильно выдворены сопредельной стороной в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

"Сегодня на участке Лидского пограничного отряда непосредственно на линии границы пограничным нарядом была выявлена группа из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены сопредельной стороной в Беларусь. Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак", - рассказал Антон Бычковский.

Как отметили в ГПК, пострадавшим оказана первая помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения.-0-