На М1 ночью столкнулись пять машин, погиб мужчина

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью на М1 столкнулись пять машин - погиб мужчина. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"ДТП случилось около 1.30 в Борисовском районе. На 460-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации 33-летний водитель грузового DAF сбил 40-летнего мужчину, он скончался на месте", - рассказали в МВД. По предварительной информации, мужчина вышел из Volkswagen Polo на проезжую часть после того, как легковушку занесло в отбойник и в нее врезался ехавший сзади Mercedes-Benz Sprinter.

В итоге в ДТП попали два грузовика, микроавтобус и два легковых авто.

На месте работала следственно-оперативная группа, ГАИ, медики, сотрудники ГКСЭ и МЧС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что в случае дорожного происшествия водителю и пассажирам необходимо находиться в безопасном месте за пределами дороги. "В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям соблюдать повышенные меры безопасности при движении, выдерживать безопасную дистанцию и выбирать соответствующую дорожным условиям скорость. Перед выездом проверьте исправность автомобиля", - добавили в ГАИ.-0-