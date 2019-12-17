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17 декабря 2019, 13:23

На минском заводе из-за пожара эвакуировали 25 человек

На месте происшествия. Фото Минского городского управления МЧС
На месте происшествия. Фото Минского городского управления МЧС

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произошло возгорание на техническом этаже Минского завода вычислительной техники, пострадавших нет. Эвакуировано 25 человек, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сообщение о задымлении в цехе Минского завода вычислительной техники на ул.Притыцкого, 62 поступило сегодня в 11.53 от работника предприятия. "Было установлено, что на техническом этаже трехэтажного производственного цеха загорелись электрические кабели на площади 10 кв.м. Работники МЧС совместно с администрацией объекта эвакуировали 25 человек", - рассказали в управлении.

Пожар был ликвидирован в 12.33. Причина возгорания устанавливается.-0-

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