На Миорском льнозаводе произошел пожар

3 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На Миорском льнозаводе сгорело 5 т льнокостры, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Загорание льнокостры в костросборнике на территории предприятия произошло утром 2 января. В результате пожара в здании также повреждены кровля, стены.

Причина пожара устанавливается. Основная версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-