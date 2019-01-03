На Миорском льнозаводе произошел пожар

3 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На Миорском льнозаводе сгорело 5 т льнокостры, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Загорание льнокостры в костросборнике на территории предприятия произошло утром 2 января. В результате пожара в здании также повреждены кровля, стены.
Причина пожара устанавливается. Основная версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
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