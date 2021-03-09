9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД грузовик врезался в стоящий автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель автомобиля МАЗ двигался по МКАД в направлении Логойского тракта и врезался в автомобиль "Мерседес", который остановился в крайней правой полосе из-за закончившегося топлива. В момент наезда водитель еще не успела выставить знак аварийной остановки. В салоне "Мерседеса" был 5-летний ребенок. Мальчик получил поверхностные травмы, так как находился в специальном удерживающем устройстве", - рассказали в ГАИ.

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием: детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, - в возрасте до пяти лет; детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, - в возрасте от пяти до двенадцати лет. Однако допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле-такси.-0-