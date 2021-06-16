16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на МКАД легковушка насмерть сбила лося, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 01.05 28-летний водитель автомобиля "Ситроен", двигаясь по внешнему кольцу МКАД, в районе 5-го км столкнулся с лосем. От удара животное погибло на месте происшествия. Автомобиль получил механические повреждения. На данный момент по факту произошедшего сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска проводят дополнительную проверку", - рассказали в УГАИ.

Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными и осторожными в пути. "Если увидели вблизи дороги или на проезжей части животное, максимально снизьте скорость вплоть до остановки и включите аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения. Постарайтесь не использовать звуковой сигнал: он может сделать поведение животного непредсказуемым и изменить траекторию его движения", - напомнили в ведомстве.-0-