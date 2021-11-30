На могилевской трассе в кювет опрокинулся автомобиль, пострадал водитель-бесправник

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На могилевской трассе водитель допустил занос и съехал в кювет. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Сегодня утром 54-летний водитель, управляя автомобилем Mazda, двигался по могилевскому шоссе, не справился с управлением, допустил занос и съехал в кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и госпитализирован", - рассказали в СК.

Установлено, что водитель в 2020 году был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Если вы располагаете какими-либо сведениями о ДТП, сообщите по телефонам: (8-017) 389-55-55 и (8-033) 333-67-19.

"В связи с изменением погодных условий следователи рекомендует водителям быть предельно внимательными. Соблюдайте дистанцию и избегайте резких маневров. Также напоминаем, что с 1 декабря согласно требованию правил дорожного движения на автомобиле должна быть установлена зимняя резина", - добавили в СК.-0-