На ночном пожаре в Лидском районе погиб мужчина

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе ночью горел жилой дом, под обломками найдено тело хозяина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

В ночь на 28 августа очевидец сообщил о пожаре в частном доме в деревне Татарцы. Зарево от огня заметил проезжавший мимо мужчина: ближайшие соседи находятся на расстоянии около километра от дома.

Фото Гродненского областного управления МЧС

"Уже через пять минут первые подразделения спасателей были на месте. Огонь полностью охватил дом, крыша частично обрушилась внутрь. Во время тушения под обломками в одной из комнат было обнаружено тело 50-летнего хозяина", - рассказали в МЧС.

Известно, что мужчина жил один. Причина пожара устанавливается. Рассматриваются несколько версий, в том числе неосторожное обращение с огнем.-0-