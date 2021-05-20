На пенсионера из Берестовицкого района напали собаки - он умер

20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе умер мужчина, на которого напали собаки. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Вечером 19 мая в больницу доставили 81-летнего жителя Берестовицкого района. У него были многочисленные рваные раны головы, шеи, туловища и конечностей. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.

Выяснилось, что супруга обнаружила мужчину лежащим на полу дома. Как она рассказала, их дочь разводит собак. У животных был свободный доступ в дом.

По факту произошедшего Берестовицкий РОСК проводит проверку. Опрошены родственники и соседи погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Со слов супруги, мужчина, когда выпивал, вел себя агрессивно по отношению к животным.-0-