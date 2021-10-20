На полигоне твердых бытовых отходов в Смолевичском районе произошел пожар

Фото из архива
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе произошел пожар на территории полигона твердых бытовых отходов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"19 октября в 7.21 спасателям поступило сообщение о пожаре на площади 300 кв.м на территории полигона твердых бытовых отходов (общая площадь полигона 2,18 га) ГУП "ОЖКХ" города Жодино возле деревни Белая Лужа Смолевичского района Минской области. Для тушения были задействованы 13 единиц техники и 22 человека, из них 4 единицы техники и 12 работников МЧС. Пожар локализован. По состоянию на 6.00 площадь пожара составляет 150 кв.м", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. -0-