На Полоцком путепроводе в Витебске обнаружена граната времен войны

17 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске на стройке Полоцкого путепровода нашли гранату времен войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

Происшествие случилось 17 июня около 16.30. Гранату РГ-42 нашли во время прокладки коммуникаций. Со строительного объекта опасную находку оперативно убрали саперы в/ч 5524. Оцепление не выставлялось. Других снарядов при проверке не обнаружено. Работа строителей была восстановлена в течение нескольких часов.

Полоцкий путепровод - центральная транзитная артерия, которая соединяет магистральную ул.Космонавтов и ул.Титова и Ленинградская. Они обеспечивают как внутренние, так и внешние связи дорожной сети Витебска в направлении Полоцка, Городка и Санкт-Петербурга. Мост более 10 лет находился в аварийном состоянии. По требованию прокуратуры была проведена проверка, специалисты выяснили, что дальнейшая эксплуатация моста невозможна. Движение для транспорта и пешеходов закрыли 15 ноября 2018 года. Завершить все работы на объекте планируется до 2021 года.-0-