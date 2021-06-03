На проспекте Независимости столкнулись два внедорожника

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем "Хендэ", двигался по пр.Независимости со стороны ул.П.Бровки в направлении ул.Толбухина. На пересечении с ул.Сурганова, проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Мерседес" под управлением мужчины 1960 года рождения. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В результате ДТП пострадал пассажир "Хендэ" - 36-летняя беременная женщина. Помимо нее в автомобиле находились два годовалых ребенка, которые доставлены в медицинское учреждение для обследования. Мальчик и девочка находились в детских удерживающих устройствах.
На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г.Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Проводится проверка.
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