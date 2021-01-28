На стоянке в Гродно девочка поцарапала 12 машин

28 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Девочка поцарапала 12 машин на стоянке в Гродно. Сейчас милиция просит отозваться родителей ребенка, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел на стояке автокомиссионки по улице Весенней. Пока взрослые рассматривали интересующие автомобили, их дочка отошла в сторону и камнем поцарапала лакокрасочное покрытие 12 транспортных средств. Ущерб составил около Br2,5 тыс.

"Владельцы площадки по реализации авто самостоятельно разместили информацию об инциденте в СМИ в надежде, что родители ребенка отзовутся. Однако этого не последовало, и индивидуальный предприниматель обратился за помощью в Ленинский РОВД", - сообщили в милиции.

Правоохранители обратили внимание, что и сами родители могли не заметить шалости ребенка. После посещения автокомиссионки семья ушла в сторону улицы Болдина. Милиция просит главу семейства обратиться в Ленинский РОВД Гродно, чтобы урегулировать сложившийся вопрос с владельцами автокомиса. Также поделиться информацией можно по телефонам +375336577298 или 102.-0-