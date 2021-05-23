На территории "БЕЛДЖИ" произошел пожар

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории СЗАО "БЕЛДЖИ" в д.Горелица Борисовского района случился пожар, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, 23 мая в 01.52 система автоматической пожарной сигнализации сработала в серверном помещении одноэтажного здания насосной станции на территории "БЕЛДЖИ". В результате пожара повреждены электросамокат и газонокосилка.

Пострадавших нет, работа предприятия и насосной станции не нарушена. Причина пожара устанавливается.-0-