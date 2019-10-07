На территории Мозырского НПЗ столкнулись грузовик и автобус: один человек погиб, 11 пострадавших

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, 11 обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Сообщение о ДТП на территории завода поступило правоохранителям сегодня в 8.35 от оператора линии 103.

По предварительной информации, грузовой "Мерседес", ехавший по второстепенной дороге, не уступил дорогу служебному автобусу МАЗ, перевозившему работников завода. "В результате столкновения автобус перевернулся. В его салоне находились 12 пассажиров. Одного из пассажиров выбросило через окно и придавило автобусом, он погиб", - говорится в сообщении.

По данным отделения по агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома, погибший - 1986 года рождения. За рулем грузовика был водитель 1977 года, автобусом управлял мужчина 1990 года рождения, они не пострадали.

Сотрудники МЧС оказали помощь в извлечении людей. За медицинской помощью обратились 11 человек, они доставлены в больницу.

Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, следователи совместно с сотрудниками ГКСЭ и ГАИ проводят осмотр места происшествия, фиксируют следовую информацию, опрашивают очевидцев. Для оказания практической помощи выбыли сотрудники отдела, специализирующегося на расследовании ДТП, следственного управления УСК.

Выясняются обстоятельства происшествия.-0-