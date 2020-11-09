На территории воинской части Барановичского гарнизона произошла вспышка газовоздушной смеси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории одной из воинский частей Барановичского гарнизона из-за нарушения требований техники безопасности работником подрядной организации, выполнявшим ремонт резервуара для хранения топлива, произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

"В результате работник ООО "ЭкоПромОйл", мужчина 1980 года рождения, получил травму и ожог голени", - говорится в сообщении.

Специалист госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.-0-