На трассе М1 легковушка врезалась в лося - пострадали водитель и пассажир

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе М1 при столкновении легковушки с лосем пострадали водитель и пассажир, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В ночь с 22 на 23 апреля на 386-м километре автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации произошло ДТП. "60-летний житель Витебска, двигаясь на автомобиле "Мерседес-Бенц" со стороны Бреста в сторону границы России, совершил наезд на вышедшего на дорогу лося. Водитель и пассажир с травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка", - уточнили в ведомстве.

От внезапного появления дикого животного на дороге не застрахован никто. Зверь может выскочить из леса, двигаться вдоль проезжей части, внезапно сделать прыжок на противоположную сторону дороги. Передвигаясь вдоль леса, будьте бдительны. Особенно в темное время суток. Увидев вблизи дороги или на проезжей части животное, снизьте скорость вплоть до полной остановки транспортного средства и включите аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения.-0-