8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На троих борисовчанок злоумышленники оформили онлайн-кредиты на Br30 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В Борисове на удочку мошенников с разницей в несколько дней попались трое работников фармацевтического завода. Всем троим неизвестные позвонили в Viber. Первой от действий злоумышленников пострадала 47-летняя борисовчанка. На номер телефона женщины поступил звонок якобы от представителей Банка БелВЭБ. Отвечая на звонок, она обратила внимание, что на экране телефона высветился логотип обслуживающего банка, следовательно, никаких сомнений у женщины не возникло. Звонивший сообщил, что на имя борисовчанки оформляется кредит. Женщина ответила, что ничего об этом не знает. Чтобы прервать операцию оформления, злоумышленник предложил назвать идентификационный номер паспорта и сообщить ему полученное на телефон SMS. Женщина послушалась. А через некоторое время пришло сообщение из банка, что на ее имя оформлены два онлайн-кредита на общую сумму Br10 тыс.", - рассказали в УВД.

По идентичной схеме злоумышленники оформили кредиты на двух других коллег потерпевшей. Одна из женщин оформила на свое имя кредит на сумму Br10 тыс., вторая - на Br9300.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере) УК. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.-0-