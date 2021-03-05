На улице Новогрудка ребенок потерял сознание, но сообщили об этом лишь через 40 минут

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке ребенок на улице потерял сознание, но в милицию об этом сообщили только через 40 минут. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"Все произошло в Новогрудке на озере Молодежное. Водоем находится в стороне от жилой застройки, однако является популярным местом у жителей райцентра. Именно там рыбачил мужчина, который заметил лежащего без движения ребенка, но продолжил ловлю. Только спустя 40 минут он еще раз обратил внимание на девочку, находившуюся там же. Тогда он все-таки сообщил об этом в милицию", - рассказали в УВД.

К счастью, с ребенком все в порядке. Диагностировано лишь легкое переохлаждение. У 5-летней девочки имеется врожденное заболевание, из-за которого она внезапно может потерять сознание.

"Эта история закончилось благополучно. Однако просим граждан: если вы увидели лежащего без движения человека, незамедлительно сообщите об этом в одну из экстренных служб. Ведь безразличие - это путь к беде", - отметили правоохранители.-0-