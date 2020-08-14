На заводе "Омск Карбон Могилев" горели остатки сырьевой смеси

14 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На заводе "Омск Карбон Могилев" произошел пожар внутри технологической установки по производству технического углерода. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

"Сообщение о возгорании поступило в 13.09. Сотрудники МЧС прибыли к месту вызова в 13.12 - здесь происходило горение внутри технологической установки по производству технического углерода. По уточненным данным, горели остатки сырьевой смеси", - отметили в ведомстве.

В 13.20 загорание было локализовано, через 6 минут пожар был полностью ликвидирован.

Пострадавших нет, технологический процесс предприятия не нарушен. Причина инцидента устанавливается.-0-