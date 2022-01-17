На Зельвенском водохранилище ветром оторвало льдину с 6 рыбаками: людей спасли

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Зельвенском водохранилище ветром оторвало льдину с шестью рыбаками. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Инцидент произошел сегодня днем. Несмотря на предупреждения ОСВОД об опасности, несколько рыбаков вышли на лед на Зельвенском водохранилище. Сильным ветром льдину с людьми оторвало и понесло на открытую воду вдали от берега. Кроме того, лед под ними начал разрушаться.

"Наши спасатели успели подойти на аэроглиссере, забрали со льдины всех рыбаков. Счет шел буквально на минуты", - рассказали в областной организации ОСВОД.

Это не первый случай с рыбаками на Зельвенском водохранилище. В начале января здесь спасли 10 человек, под которыми лед начал буквально разрушаться.

Сейчас ОСВОД в регионе работает в усиленном режиме. Рыбаков призывают не рисковать жизнью и не выходить на тонкий и непрочный лед.-0-