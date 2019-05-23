На железнодорожной станции в Орше предотвращен суицид

23 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На железнодорожных путях в Орше пытался покончить жизнь самоубийством мужчина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Инцидент произошел на железнодорожном вокзале станции Орша-Центральная. Мужчину, положившего голову на рельсы под локомотив поезда №25 сообщением Москва - Минск, заметил осмотрщик-ремонтник вагонного депо (Орша), который сообщил о попытке суицида сотрудникам милиции. Гибель мужчины, оказавшегося гражданином России, была предотвращена.
Причиной попытки суицида стали личные мотивы, сказал Виталий Сапроненко.-0-
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