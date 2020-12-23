На железной дороге в Молодечненском районе в этом году пострадали 5 человек

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе на железной дороге в этом году пострадали пять человек, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"На территории Молодечненского района под колесами поездов погибли три человека, двое из них находились в состоянии алкогольного опьянения, еще двое получили травмы. Стоит отметить, что благодаря совместным усилиям милиции и других структур удалось не допустить роста травматизма на железнодорожных объектах", - рассказали в УВД.

В целях предупреждения несчастных случаев милиционеры участвуют в профилактических акциях, проводят разъяснительную работу с населением. На днях сотрудники Молодечненского РОВД усилили контроль за крупными железнодорожными станциями региона - это Уша и Олехновичи, где отмечено наибольшее количество нарушений правил безопасности при переходе путей. На этих объектах прошла межведомственная акция "Стоп - неверный шаг".

На перронах станций, в залах ожидания и местах с массовым пребыванием людей участники акции раздали пассажирам не один десяток информационных памяток "Безопасность на железнодорожном транспорте", не забыли и про печатные рекомендации по профилактике COVID-19. Во время профилактического мероприятия сотрудники милиции следили за соблюдением правил безопасности. Были выявлены факты перехода граждан через железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. С нарушителями проведены беседы, две женщины и мужчина привлечены к административной ответственности.

В милиции отмечают, что из-за невнимательности на железной дороге чаще травмируются пожилые люди. Один из последних случаев - 85-летняя минчанка переходила дорогу в неположенном месте, ее зацепил движущийся поезд. С серьезными травмами женщина была госпитализирована.

В числе основных причин несчастных случаев на железной дороге являются нахождение граждан в зоне повышенной опасности в нетрезвом виде, разговоры по мобильному телефону и музыка в наушниках при переходе путей. Легкомыслие и невнимательность могут обернуться трагедией. Правоохранители призывают граждан быть бдительными на объектах повышенной опасности и помнить, что железная дорога не прощает ошибок.-0-