На железной дороге за три дня погибли два человека, один травмирован

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за три дня на железной дороге погибли два человека, один травмирован. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

14 марта около 6.50 на перегоне станций Светлогорск на Березине - Жердь бригадой грузового поезда внутри колеи с признаками железнодорожной травмы обнаружено тело 22-летнего парня из Светлогорского района. По данному факту следователи проводят проверку.

16 марта около 15.00 на перегоне станций Толочин - Славное поездом Орша - Минск смертельно травмирован находившийся в колее 48-летний мужчина из Толочина. Применялось экстренное торможение. Задержка в движении поезда составила 10 минут.

17 марта около 19.00 на железнодорожном переезде (49-й км перегона станций Лемница - Бурбин) грузовым поездом травмирован 55-летний житель Сенненского района. Мужчина переходил пути по пешеходному переходу в момент следования поезда. Пострадавший с перелом ключицы доставлен в больницу.

С начала года на железной дороге Беларуси произошло 24 несчастных случая, в результате которых более половины пострадавших погибли.

Транспортная милиция напоминает: запрещается ходить по путям, пересекать рельсы сразу после прохода поезда или перед близко идущим составом; подлазить под вагоны и перелезать через автосцепки для перехода занятого пути подвижным составом; сходить и садиться в вагон на ходу поезда, находиться у края платформы, проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса; на электрифицированных участках подниматься на контактные опоры и крышу подвижного состава.-0-