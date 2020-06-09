Начальник службы одной из механизированных бригад покончил с собой

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник службы одной из механизированных бригад 1988 года рождения покончил с собой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.

"Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким майора в связи с его смертью. Военное ведомство окажет семье офицера необходимую помощь", - отметили в Минобороны.

Назначена проверка.

К слову, это уже второй случай за два дня. Вчера стало известно о гибели военнослужащего 1999 года рождения от огнестрельной раны. Речь о рядовом, проходившем службу в зенитной ракетной бригаде.-0-