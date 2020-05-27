Начальница одного из отделений почтовой связи в Могилеве подозревается в хищении

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении 41-летней жительницы областного центра, подозреваемой в хищении денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями. Такая информация размещена на сайте СК, сообщает БЕЛТА.

Подозреваемая работала начальником одного из отделений почтовой связи города. По данным следствия, она похищала денежные переводы на протяжении не менее трех лет. От действий женщины пострадали индивидуальные предприниматели, которые реализовывали свой товар через интернет и в последующем отправляли его с наложенным платежом покупателю. При получении посылки в другом почтовом отделении адресат оплачивал сумму наложенного платежа, которая затем перечислялась в адрес отправителя денежным переводом. Предприниматели должным образом не вели учет получаемой оплаты за отправленный товар, чем и воспользовалась подозреваемая, присваивая часть денежных переводов.

Такой способ хищения был не единственным. При выписке гражданами печатных СМИ на домашний адрес подозреваемая вносила ложные сведения в базу данных, указывая подписку до востребования, которая по стоимости дешевле. Разницу женщина присваивала.

При расследовании уголовного дела также установлено, что подозреваемая, достоверно зная о смерти пенсионерки, присваивала денежные средства, которые предприятие перечисляло ей два раза в год в качестве вознаграждения как бывшему работнику.

В начале текущего года один из потерпевших индивидуальных предпринимателей обратил внимание на недостаточное количество полученных денежных переводов и обратился в правоохранительные органы. Предварительно установлено, что причиненный противоправными действиями ущерб составляет более Br7 тыс.

Следователи продолжают допросы свидетелей и потерпевших с целью установления всех обстоятельств, в том числе общей суммы причиненного ущерба как гражданам, так и юридическим лицам. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана по результатам расследования.-0-