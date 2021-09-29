"Нафтан" продолжает работу в штатном режиме

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возгорание, произошедшее на установке замедленного коксования ОАО "Нафтан", ликвидировано. Предприятие продолжает работу в штатном режиме, сообщили БЕЛТА на заводе.

28 сентября при проведении пусконаладочных работ на установке замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. В 22.14 силами МЧС возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Никакой угрозы жизни и здоровью жителей Новополоцка в связи с произошедшим также нет.

В настоящее время устанавливаются причины нештатной ситуации, объем и сроки необходимых восстановительных работ.

Все остальные технологические установки предприятия продолжают работу в штатном режиме. Договорные обязательства и производственные планы не корректировались.-0-

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