Найден мужчина, ушедший из Столбцовского психоневрологического дома-интерната

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найден мужчина, который 13 октября ушел из Столбцовского психоневрологического дома-интерната. Такая информация размещена на страницах поисково-спасательного отряда "Ангел" в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

"Владимир Сасим найден в ходе поисковых мероприятий, проводимых сотрудниками милиции и интерната", - проинформировали в ПСО.

Как сообщалось, мужчина 1962 года рождения ушел из психоневрологического дома-интерната в больничной одежде. При себе у него ничего не было.-0-