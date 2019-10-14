Найден мужчина, ушедший из Столбцовского психоневрологического дома-интерната

Фото УВД Минского облисполкома
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найден мужчина, который 13 октября ушел из Столбцовского психоневрологического дома-интерната. Такая информация размещена на страницах поисково-спасательного отряда "Ангел" в соцсетях, сообщает БЕЛТА.
"Владимир Сасим найден в ходе поисковых мероприятий, проводимых сотрудниками милиции и интерната", - проинформировали в ПСО.
Как сообщалось, мужчина 1962 года рождения ушел из психоневрологического дома-интерната в больничной одежде. При себе у него ничего не было.-0-
В Столбцовском районе ищут ушедшего из психоневрологического дома-интерната мужчину
Мужчина ушел из интерната в больничной одежде: синей рубашке и такого же цвета брюках. Был обут в черные резиновые сланцы. При себе ничего не имел. На вид ему 56 лет, рост около 175 см, худощавый, волосы темно-русые короткие, нос прямой, курит.