Найден водитель, сбивший пешехода в Березовском районе

Фото ГАИ УВД Бретского облисполкома
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ УВД установили водителя, который сбил пешехода в Березовском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.
Смертельный наезд на 25-летнюю жительницу райцентра произошел утром 6 февраля на 122-м км автодороги М1/Е30. Водитель скрылся с места аварии, был введен план "Перехват".
"Сотрудникам ГАИ УВД удалось оперативно установить авто и личность водителя. Им оказался 21-летний житель деревни Саковка Минской области, который управлял автомобилем "Мерседес-Бенц", - рассказали в МВД.
Молодого человека правоохранители задержали в Каменце. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела.-0-
Фото ГАИ УВД Бретского облисполкома