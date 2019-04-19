Найдено тело пропавшего в Вороновском районе мужчины

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Найдено тело мужчины, который 16 апреля уехал на служебном автомобиле и пропал, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Тело 61-летнего жителя Вороновского района обнаружено в лесу неподалеку от деревни Бастуны. Рядом находился и его служебный автомобиль.

"Криминальная версия произошедшего не рассматривается", - отметили в пресс-службе УВД.

Как сообщалось, мужчина пропал 16 апреля. Известно, что он до 11.30 этого дня находился на рабочем месте в агрогородке Жирмуны, после сел в служебный ВАЗ-2107 белого цвета и уехал. Мобильный телефон пропавшего был недоступен.-0-