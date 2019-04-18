В Вороновском районе мужчина уехал с работы на служебном авто и пропал

18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе разыскивают пропавшего мужчину: во время работы он сел в служебную машину и уехал в неизвестном направлении. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В Вороновский РОВД 17 апреля с заявлением о пропаже мужа обратилась местная жительница. Мужчина 1957 года рождения до 11.30 16 апреля находился на рабочем месте в агрогородке Жирмуны. После этого он сел в служебный ВАЗ-2107 белого цвета и уехал. Мобильный телефон пропавшего не доступен.

"По камерам видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заходил в продуктовый магазин в агрогородке Жирмуны. Он купил две пачки сигарет и поехал в сторону Вороново", - отметили в милиции. Известно, что мужчина не курит, спиртным не злоупотребляет. На протяжении нескольких лет у него были проблемы с сердцем.

Вечером 16 апреля машину пропавшего заметили в деревне Криницы Лидского района. Больше его никто не видел.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам 8 (044) 767-23-62 либо 102.-0-